Dolunay görenleri hayran bıraktı

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı.

Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri hayran bıraktı. Dolunayı daha yakından görmek isteyen bazı vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarken, şehir merkezi üzerinden bazı vatandaşlar da bu anı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Havada net bir şekilde görüntülenen dolunay öte yandan dron ile havadan da kaydedildi.