Dolunay, Çin'in Güz Ortası Festivali Gecesini Aydınlattı Güncel Haberler BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin genelinde insanlar Cumartesi günü, aile bağlarını sembolize eden geleneksel bir Çin festivali olan Güz Ortası Festivali'nde dolunayın tadını çıkardı. BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin genelinde insanlar Cumartesi günü, aile bağlarını sembolize eden geleneksel bir Çin festivali olan Güz Ortası Festivali'nde dolunayın tadını çıkardı. Festival, Çin Ay takviminin 8. ayının 15. gününde dolunayla birlikte kutlanıyor. Dolunay, Çin'in iç kesimlerindeki Hubei eyaletin merkezi Wuhan'da bulunan Huanghelou veya diğer adıyla Sarı Turna Kulesi'nin arkasından yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhou Guoqiang/Xinhua) Çin'in iç kesimlerindeki Henan eyaletinin Luoyang kentinde bulunan Sui-Tang Luoyang Kenti Ulusal Arkeoloji Sahası Parkı Yingtianmen saha müzesinin üzerinde yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Huang Zhengwei/Xinhua) Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde bulunan Mingsha Dağı seyir alanında dolunayı izleyen turistler görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentinin göğünde dolunay görülüyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Xuzhong/Xinhua) Dolunay, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Yuejiang Kulesi'nin üzerinde yükseliyor, 10 Eylül 2022. (Fotoğraf: Fang Dongxu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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