Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi

Güncel Haberler

Dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım ürünlerine zarar verdi.

Öğleden sonra şiddetli yağmur ile iri taneli dolunun etkili olduğunu belirten Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "Kısmı de olsa zararın oluştuğunu tahmin ediyoruz. Arpalık mevkisinde ve Gediz Kıyısı'ndaki üzüm bağlarında, mısır tarlalarında ve az da olsa biber tarlalarında zarar oluştu. Henüz zararın boyutu hakkında bir şey söylemek pek mümkün değil. Yarın bir tespit yapacağız, çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title