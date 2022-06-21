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Dolu yağışı orman işçilerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Dolu yağışı orman işçilerine zor anlar yaşattı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ormanda çalışan köylülere zor anlar yaşattı.

Dolu yağışı orman işçilerine zor anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı, ormanda çalışan köylülere zor anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Sofular Köyü'nde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, orman işçilerine zor anlar yaşatırken traktör yardımıyla köy merkezine inmeye çalışan işçiler o anları cep telefonu ile kaydetti. Hazırlıksız yakalanan işçilerin tedirginliği konuşmalara yansırken, bazı bölgelerde etkili olan sağanak dolayısıyla da orman yollarının göle döndüğü görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Eskipazar Karabük Güncel Haberler

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