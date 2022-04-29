Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.

ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken karayolu beyaza bürüdü. Bazı sürücüler yağış nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını park etmek zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Eskipazar, Karabük, Güncel, Haberler

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