Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.
ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı
KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesi Kemikli Rampalarında etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolu beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken karayolu beyaza bürüdü. Bazı sürücüler yağış nedeniyle ilerleyemediği için araçlarını park etmek zorunda kaldı. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur sonrası su birikintileri oluştu.
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel