Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü - Haberler

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Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdüERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede ekili alanlar dolu yağışında zarar gördü. 10 dakika süren dolu yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Cevat Özden, "Oltuya çok büyük dolu yağdı, ekili alanlar zarar gördü. Ağaçların çiçekleri döküldü, fasulye mısır ekenler tamamen mahvoldu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Haberler

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