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Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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- Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Bahçeli Kışla köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu.

- Dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu

Oltu'nun Bahçeli Kışla köyüne dolu yağdı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Bahçeli Kışla köyünde aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur sele neden oldu.

Oltunun Bahçeli kışla köyünde akşam saatlerinden itibaren yağan dolu ve ardından bastıran sağanak yağmur sele dönüşürken köy yolu kapandı. Menfezler kanallar ve ekili alanlara zarar gördü.

Köy Sakinlerinden Erdem Bulut, "Bir anda dolu yağmaya başladı 15 dakika kadar sürdü ardından yaklaşık 20 dakikada sağanak yağmur yağdı köydeki susuz derelerin hepsinden sel gelmeye başladı köyümüzün içerisindeki içme suyu şebekesi su kanalları menfezler ve ekili olan tarlalarımız zarar gördü" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Erzurum Oltu Güncel Haberler

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