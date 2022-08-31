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Dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı.

Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.
Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı. Yağışta bazı evleri de su bastı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı.

Dolu ve sağanak sonrası sokakları su bastı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ su Güncel Haberler

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