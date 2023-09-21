Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

Alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut, Red Bull Jukebox Sahnesi'nde sevilen parçalarını yeniden soluklandıracak. Grup, konserin her anında seyircinin söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi'nin ruhunu yansıtan 'Red Bull Jukebox Studio Session'lar ile performans sergileyecek.

Alternatif rock gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Red Bull Jukebox Sahnesi'nde yarın müzikseverlerle buluşacak.

Red Bull açıklamasına göre, grup, söyleyecekleri parçalardan şarkıların söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında seyircinin söz sahibi olduğu Red Bull Jukebox Sahnesi'nin ruhunu yansıtan "Red Bull Jukebox Studio Session"lar ile sevilen parçalarını yeniden soluklandırdı.

Dolu Kadehi Ters Tut, Samsung Galaxy partnerliğinde gerçekleşen "Red Bull Jukebox Studio Session"ın ilk bölümü için en beğenilen şarkılarından "Madem"in reggae, "Hiç İyi Değilim"in elektronik ve "Islansın"ın rock versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevilen şarkıların yeni versiyonları Red Bull TV, redbull.com ve Dolu Kadehi Ters Tut YouTube kanalından izlenebiliyor.

Dolu Kadehi Ters Tut ile özel röportajın yer aldığı kamera arkası filmi ise Samsung'un amiral gemisi akıllı cihazlarından Galaxy S23 Ultra ile çekildi. Red Bull Jukebox Sahnesi'nin partnerlerinden biri olan Samsung, yarın gerçekleşecek konserde özel bir deneyim alanı ile de yer alacak.

Red Bull'un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi için heyecan artıyor. Seyirciler, etkinlik öncesinde sosyal medyadan ve redbull.com/jukebox üzerinden online olarak katılacakları oylamalar ve etkinlik esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemiyle de şovun bir parçası olurken, diledikleri şarkıları farklı tarzlarda dinleyebilecek.