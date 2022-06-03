Dolu bira kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı, polisin dikkatinden kaçamadı - Haberler

Dolu bira kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı, polisin dikkatinden kaçamadı Çatalca'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Çatalca'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Ferhatpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri Y. A'yı durdurarak üst araması yapan ekipler, şüphelinin üzerinden 0,71 gram eroin ele geçirdi. Bu kişinin uyuşturucu maddeyi B.Ç'den temin ettiğinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada şüpheli B.Ç. de gözaltına alındı. Polis ekiplerince B.Ç'nin evinde yapılan aramada ise dolu bira kutusu içerisine gizlenmiş halde 1,07 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerden Y.A, emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ç. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel Güncel Haberler

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