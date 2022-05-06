Mersin'de dolu bin 573 dekar alanda zarara yol açtı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışının bin 573 dekar alanda yüzde 70 oranda zarara yol açtığı bildirildi.

İlçeye bağlı Üçtepe, Çiriş, Kayacı ve Koyuncu mahallelerinde dün yaşanan şiddetli dolu, meyve bahçeleri ile açıkta ürün yetiştirilen sebze tarlalarında büyük zarara yol açtı. Adeta afete dönüşen dolu yağışı sonrasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Ön hasar tespit çalışmasında 406 üreticiye ait yaklaşık bin 573 dekar bahçe ve tarladaki meyve ve sebzelerin yüzde 70 oranında zarar gördüğü belirlendi. Üçtepe'de 212 üreticiye ait 780 dekar alanda yüzde 70, Çiriş'te 80 üreticiye ait 400 dekar alanda yüzde 80, Kayacı'da 50 üreticiye ait 223 dekar alanda yüzde 70 ve Koyuncu bölgesinde 64 üreticiye ait 170 dekar üretim alanında yüzde 30 ile yüzde 70 oranında hasar olduğunun tespit edildiği bildirildi.