DOLU, AÇIKTAKİ KARPUZLARA ZARAR VERDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı açıkta üretilen karpuzlara zarar verdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı açıkta üretilen karpuzlara zarar verdi.

İlçede dün aniden bastıran dolu, ekili alanlara zarar verdi. İlçeye bağlı Kulak, Bahşiş ve çevre kırsal mahallelerde 100 dönüm araziye olan mahsul zarar gördü. Bahşiş Muhtarı Mehmet Güllü, ilgili kurumları arayarak üreticinin zararına yönelik çalışma başlatılmasını istedi. (DHA)