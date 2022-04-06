'Dolorem' seramik sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Ziya Yekta Özkan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan sanatçı Ziya Yekta Özkan, "Sergide yer alan seramikler birkaç yılın birikimi. Serginin adını 'Dolorem' koydum. Latince kalp sızısı anlamına geliyor. Çünkü bu sergi,biraz hüznü barındırıyor" dedi.

Sergiye katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden İzmir 'Kütahya İlinden Yetişenler Derneği' Başkanı AvukatFahri Alpaslan, "Bir Kütahyalının sanatla özelikle seramik sanatı ile uğraşması beni çok mutlu etti. Ziya Beyi değerli çalışmalarını bizlerle buluşturduğu için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sergiye yoğun programı nedeniyle katılamayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziya Yekta Özkan'a"Teşekkür Belgesi" gönderdi.

Sanatçının birbirinden farklı ve renkli eserlerinin yer aldığı sergi 22 Nisantarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açık olacak.

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