Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında - Haberler

Dolmuşta kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltında SAKARYA'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı. SAKARYA'da, dolmuşta önündeki koltukta oturan kadını elle taciz ettiği iddia edilen E.K. (41), gözaltına alındı. Dolmuştaki bir kadın yolcu, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisini elle taciz ettiğini öne sürdü. Kadın, cep telefonu kamerasını açıp arkasında oturan kişiye, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz" dedi. Görüntü çekilmemesini isteyen şüpheli, araçtan inerek uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis kimliğini belirlediği E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Güncel Haberler

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