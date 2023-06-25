Konya'da dolmuşlardan hırsızlık yapan ve keşif yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan yakalandığı ve mahkemede kendini pişkince savunduğu ortaya çıktı.

- Dolmuşlardan hırsızlık yapan şüpheli keşif yaparken yakalandı

Hırsızlık şüphelisinin 3 ay önce de aynı suçtan yakalandığı ve mahkemede hakimin dolmuşta parmak izinin çıktığını söylemesi üzerine "Herkesin kullandığı bir toplu ulaşım aracı ben de binmiş olabilirim. Dolmuşa binerken eldiven mi takalım" diyerek kendini pişkince savunduğu öğrenildi

KONYA - Konya'da 'dolmuş' diye tabir edilen toplu taşıma araçlarının park edildiği noktalardan hırsızlık yapan ve saniye saniye güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, kurulan özel ekipler tarafından hırsızlık için keşif yaptığı sırada yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 'dolmuş' diye tabir edilen toplu taşıma araçlarından hırsızlık olaylarının artmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri olayın şüphelisinin kullanmış olabileceği tüm güzergahları mercek altına alarak, yaklaşık 300 farklı kameradan 2 bin saate yakın görüntü inceledi. Görüntülerde, şüpheli şahsın park halindeki araçların yanına giderken Kent Güvenlik Sistemi kameralarından geçtiği daha sonra belirlediği araçları kontrol ederek camını tornavida ile açarak para ve değerli eşyaları çaldıktan sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Çaldığı bozuk paraları ise farklı petrol istasyonlarında tümletmiş

Şüphelinin hırsızlık yapmaya her gidişinde farklı kıyafetler ve farklı güzergahlar tercih ettiği, hırsızlık esnasında kapüşonlu ceket giydiği ve eldiven kullanarak dolmuşlardan çaldığı bozuk paraları ise farklı petrol istasyonlarında tümlettiği ortaya çıktı. Polis, izlediği kamera görüntülerinden şüphelinin giydiği kıyafet ve ayakkabılarında eşleştirme yaparak şahsın Korhan G., olduğu belirledi. Şüpheli, Meram ilçesinde yeni hırsızlık hedefini belirlemek için keşif yaparken, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli Korhan G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Dolmuşa binerken eldiven mi takalım"

25 suç kaydı olduğu belirlenene Korhan G.'nin 3 ay öncede yine dolmuştan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Hırsızlık suçundan çıkartıldığı mahkemede hakimin kendisine parmak izlerinin dolmuşta çıktığı sorulması üzerine şüpheli Korhan G.'nin "Herkesin kullandığı bir toplu ulaşım aracı ben de binmiş olabilirim. Dolmuşa binerken eldiven mi takalım? parmak izimin çıkmasından daha doğal bir şey olamaz" dediği öğrenildi. Bu suçtan da tutuklanan Korhan G.'nin yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.