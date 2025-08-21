Dolmuş Vincin Sepetine Çarptı: İşçi Yaralandı

Dolmuş Vincin Sepetine Çarptı: İşçi Yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde dolmuşun çarptığı sepetli vinçten düşen işçi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dolmuşun çarptığı sepetli vinçten düşen işçi yaralandı.

Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepet bölümüne çıktı.

Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, sepetin bağlı bulunduğu vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşun üzerine düşen Elmalı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sedye ile dolmuş üzerinden aldıkları işçi, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
