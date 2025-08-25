Dolmuş Şoförü Trafikte Tartıştığı Sürücünün Aracına Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir dolmuş şoförü, yol vermeyen otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından aracının aynasına tekme attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay sonrası polis dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu ve adli işlem başlattı.

Olay, önceki gün Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü G.D. iddiaya göre; kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı. Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, G.D. ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı. O anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Otomobil sürücüsünün şikayeti sonrası harekete geçen polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu. Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

