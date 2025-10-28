Haberler

Dolmuş Şoförü, Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Güncelleme:
Kars'ta dolmuş şoförü Mahir Ada, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcusu Beyler Özyağ'ı güzergahını değiştirerek acil servise yetiştirdi.

Kars'ta dolmuş şoförü, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Çarşı-Halitpaşa-Harakani Devlet Hastanesi güzergahında çalışan Mahir Ada'nın kullandığı dolmuşa 60 yaşındaki Beyler Özyağ, Faikbey Caddesi'nde bindi. Özyağ araca bindikten kısa bir süre sonra fenalaşmaya başladı.

Yolcuların şoförü uyarması üzerine Ada, güzergahını değiştirerek en kısa yoldan Özyağ'ı Harakani Devlet Hastanesi acil sevisine getirdi.

Yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan Özyağ, burada tedavi altına alındı.

Şoför Ada, "Normal servisime çıktım, kendi güzergahımda geliyordum bir anda arka tarafta panikleme oldu. Döndüm bir yolcu kalp krizi mi nöbet mi geçiriyordu bilmiyorum. Ben de hemen dörtlüleri yakıp güzergahımı değiştirerek kestirme yoldan hastayı hastaneye ulaştırmaya çalıştım." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
