Dolmuş Şoförleri Yaralı ve Fenalaşanları Hastaneye Yetiştirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki farklı dolmuşta düşerek yaralanan çocuk ve fenalaşan kadın, sürücülerin güzergah değiştirmesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Ailesiyle dolmuşa binen bir çocuk, seyir halinde giden dolmuşun manevra yapması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun yaralandığını fark eden sürücü Gürcan Fırıncıoğlu, hızla güzergahtan çıkarak aileyi Karasu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Dolmuş şoförü Seydi Dalkılıç da aracında bir kadın yolcunun fenalaştığını gördü. Arkadaki yolcudan yardım isteyen Dalkılıç, bayılan kadını güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Karasu şehir içi minibüs durağında görevli dolmuş şoförü Fırıncıoğlu, gazetecilere, karşılaştığı durum karşısında bütün şoförlerin aynı hassasiyeti göstereceğini düşündüğünü söyledi.

Aynı durakta çalışan dolmuş şoförü Dalkılıç da insanlık görevini yaptığını kaydetti.

Durak başkanı Koray Zenginer ise hassasiyet gösterip yolcuları hastaneye yetiştiren şoförleri tebrik ederek, "Tüm şoförlerimizin aynı hassasiyetle çalıştığını ve insan sağlığına önem verdiğini bir kez daha ispat etmiş bulunmaktayız." dedi.