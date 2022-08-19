DOLMUŞ CAMINDAN UZATTIĞI KOLUNA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ Güncel Haberler KIRIKKALE'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. KIRIKKALE'de, dolmuşun camından dışarı uzattığı koluna yorgun mermi isabet eden Derya B., kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Olay, saat 15.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi dolmuş durağında meydana geldi. Duraktan 71 K 0051 plakalı dolmuşa binen Derya B., aracın hareket etmesini beklerken camdan dışarı uzattığı kolundan yaralandı. Derya B., ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya B.'nin koluna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyata alınan Derya B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, yorgun mermiyi kimin ateşlediğini araştırıyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenidoğan Ameliyat Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DOLMUŞ CAMINDAN UZATTIĞI KOLUNA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.