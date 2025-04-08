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Dolmuş Bekleyen Yaşlı Adam Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş bekleyen 84 yaşındaki Muhsin Eke, henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolmuş beklediği sırada aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yenişehir-İnegöl karayolunda dolmuş bekleyen Muhsin Eke'ye (84) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Eke savrulurken araç olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Eke'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eke'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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