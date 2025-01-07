Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
İstanbul Dolmabahçe Tüneli'nde İSTAÇ temizlik aracına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, tünelin tek şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
Dolmabahçe Tüneli'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İSTAÇ temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de bulunan tünelde sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 34 MJ 9035 plakalı motosiklet İSTAÇ aracına arkadan çarptı.
Motosikletin sürücüsü yola savrularak, yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tünelin tek şeridini trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri aldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekiplerin incelemesi ve kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.