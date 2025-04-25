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Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Dolmabahçe Tüneli'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 araca çarpıp takla attı. Sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BOMONTİ-Dolmabahçe Tüneli'nde sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli içerisinde, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Tünelde 2 aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlara çarptıktan sonra takla attı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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