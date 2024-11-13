Üye Girişi
Haberler

Dolmabahçe Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın

Dolmabahçe Tüneli'nde İETT Otobüsünde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolmabahçe Tüneli'nde sabah saatlerinde bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tünel kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı, ardından tekrar açıldı.

Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürülürken, araç trafiğine kapatılan tünel tekrar açıldı.

Dolmabahçe Tüneli'nde Beşiktaş yönünde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten çıkan dumanlar tünelin içerisini kaplarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tünelin Beşiktaş yönünü araç trafiğine kapatırken, otobüsteki yangın, aracın şoförü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar gören otobüs, ekiplerin çalışmasının ardından tünelden kaldırıldı.

Tünelin açılmasının ardından Şişli'deki tünel girişinin bulunduğu bölgede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

Yangın ve tünelde oluşan duman yoğunluğu vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, diğer sürücülerin yoğun duman nedeniyle tünelde ilerlemekte güçlük çekmeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Elon Musk bakan mı oldu? ABD Elon Musk ne bakanı oldu? Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü, öldürüldü mü? Avatar Atakan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Avatar Atakan kaç yaşında, nereli? Avatar Atakan biyografisi! Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli? MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı? Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.