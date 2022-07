Doların Artması Sma Hastası Çocukları İçin Para Toplayan Aileleri Olumsuz Etkiliyor: "Teklifi Aldığımızdaki Rakamla Şu Anki Rakam Arasında 5 Milyon...

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Sema ve Bilal Hopurcuoğlu çifti, SMA Tip 1 hastası 13 aylık kızları Sevgi'yi yurt dışında tedavi ettirebilmek için yardım topluyor. Ailenin, 5 aylıkken teşhis konulan Sevgi bebek için 1 milyon 825 bin dolar toplaması gerekiyor. Valilik izinlerini 15 gün önce alan Hopurcuoğlu Ailesi, dolar kurundaki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

"HASTANE TEKLİFİNİ ALDIĞIMIZDAKİ RAKAMLA ŞU ANKİ RAKAM ARASINDA 5 MİLYON LİRA OYNUYOR"

Baba Bilal Hapurcuoğlu, yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

"Hastanelerden teklifler aldık. Hastaneden teklifi aldığımızda fiyat 1 milyon 825 bin dolardı. O zamanlarda dolar 14,5 liraydı, ama şu an dolar 17 liranın üzerine çıktı. Bizim hastane teklifini aldığımızdaki rakamla şu anki rakam arasında 5 milyon lira oynuyor. Yani bizim hastane teklifini aldığımızda 26,5 milyon civarı bir şeydi, ama şu an 31,5 milyonun üzerine dahi çıktı hastane masrafı. Doların yükselmesi bizleri olumsuz etkiliyor ve biz zamanla da yarışıyoruz. Çocuğumuzun 2 yaşından önce tedavi olması gerekiyor. Bugüne kadar pes etmedik, bundan sonra da zaten pes etmeyeceğiz. Kampanyamız şu an yüzde 1 dahi olmadı, çünkü valilik iznimizi yeni aldık biz. İnşallah bundan sonraki adımlarımız biraz daha büyük olur. Bütün yardımseverlerden, hayırseverlerden yardımlarını bekliyoruz" dedi.

"DOLARIN ARTMASI BİZİM İÇİN ÇOK SIKINTI OLUYOR"

Anne Sema Hopurcuoğlu ise şunları söyledi:

"Benim bebeğim, şu an SMA Tip 1 ölümcül kas hastası. Ama bebeğimin git gide zaman daraldığı için solunum sıkıntısı var. Geceleri solunum cihazına bağlamadan uyuyamıyor sabaha kadar. Doğru düzgün besleyemiyorum da. Bir mama ile anne sütü ile; o şekilde. Bebeğin tedavisi için, yurt dışından almıştık 3 ay önce filan, oradaki fiyatla şu anki fiyat çok değişti. Fiyat artıyor, günden güne dolar da artıyor. Bu parayı toplamak, zaten çok pahalı, toplayamıyoruz da. Doların artması bizim için çok sıkıntı oluyor. Şu anda doların artması ile 5 milyon lira arttı. Artmasa bizim için çok iyi olur. Bizim için o kadar sıkıntı ki bu fiyatlar, bu parayı toplamak çok zor. Lütfen herkesten, bütün milletimizden, tüm Türkiye'den yardım bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyun, bir an önce kızımı ilacına kavuşturalım."

