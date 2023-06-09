Dolapdere Big Gang'in kurucusu Süngü: 'Türk müziği enstrümanlarını dünyaya sevdiriyoruz'

Popüler dünya müziklerini yerel enstrümanlarla yeniden icra etmesiyle tanınan "Dolapdere Big Gang" grubunun kurucu üyesi Gökay Süngü, "Biz gerçekten dünya müziği yapıyoruz, gerçekten Türk müziği enstrümanlarını dünyaya sevdiriyoruz." dedi.

Süngü, AA muhabirine yaptığı açıklamada grubun kuruluş hikayesini, uluslararası başarılarını ve bugün müzikseverlerle buluşacak Meksika şarkısı "La Guapachosa"nın Türk enstrümanlarıyla uyarlanmış versiyonunu anlattı.

Yabancı şarkıları Türk enstrümanlarıyla yorumlama fikriyle kurulan grubun kısa sürede kuruluş amacının çok ötesine geçtiğini belirten Süngü, "Proje başladığında çok gençtik. Ben 19 yaşındaydım. O zamandan beri bütün dünyada Dolapdere Big Gang'in yaptığı müzik, bir dil oluşturdu." şeklinde konuştu.

"Tüm dünyada Türk müziğinin temsilcisi olduk"

Gökay Süngü, yaptıkları uyarlamalar sayesinde dünya üzerinde çok sayıda kişinin Türk enstrümanlarına ilgi duyduğunu vurgulayarak, "Örneğin bir Yunan buzuki sanatçısı, yabancı şarkılara Yunan müziği katma hedefini Dolapdere Big Gang gibi yapalım şeklinde ifade edip bizi sosyal medyada etiketledi. Öte yandan bir Japon dinleyicimiz bizden etkilenip bağlama almış. 'Ben bunu sizin gibi nasıl çalacağım?' diyor. Bir Afrikalı djambe sanatçısı da bizim darbuka çalmamızdan etkilenip, 'Ben bu djambeyi sizin gibi nasıl çalabilirim?' diyor. Dolapdere Big Gang'in tüm dünyada Türk müziğinin bir temsilcisi olduğu süreci hep beraber yaşadık. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Grubun yurt dışında verdiği konserlerin Türkiye'deki konser sayısıyla aynı olduğunu kaydeden Süngü, şu bilgileri verdi:

"Genç yaşlarda başladığımız bu iş kısa zamanda dünyaca özümsenir hale geldi. Tüm dünyada 250'yi aşkın konser verdik. Sidney'de 35 bin kişinin olduğu Harbor Bridge'de, İtalya ve Almanya'nın ulusal kanallarında ve birçok festivalde sahne aldık. Normalde Türk sanatçılar Almanya'da 1000 kişilik diskolarda konser verebiliyorken Dolapdere Big Gang büyük festivallerin ana grupları arasında çaldı. Gittiğimiz ülkelerde, sadece oradaki Türk vatandaşlara değil, o ülkelerin kendi vatandaşları veya turist olarak gelen insanlardan da karşılık buluyor Dolapdere Big Gang. 2006'da kurulduktan 6 ay sonra ilk Almanya konserimizde bir Alman, kulise gelip 'Hanginiz şu enstrümanı çalıyor?' diye sordu. '2 dakika 28. saniyede nasıl bir solo yapmışsınız?' gibi, spesifik noktalardan müziğimizi analiz etmiş ve sevmiş. Böyle insanların tepkilerini görüyoruz yurt dışında."

"Dünyanın bildiği şarkıları bilmedikleri enstrümanlarla yorumluyoruz"

Süngü, grubun Türk ve yabancı dinleyiciler arasında ortak bir duygu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yaptığımız müzikte aslında dünyanın bildiği şarkıları bilmedikleri enstrümanlarla yorumluyor olduğumuz detayı var. Türk insanı için de bilmediği şarkıların bildikleri enstrümanlarla icra edilişi durumu söz konusu. İki tarafta da herkesin sevdiği, benimsediği ve 'Bu müziğin içinde ben bir şey buluyorum.' dediği yere geldi iş." ifadelerini kullandı.

Dolapdere Big Gang'in popülerlik yakalamaktan ziyade Türk müziği ve enstrümanlarını bütün dünyada tanıtma amacı da taşıdığını vurgulayan Süngü, şunları aktardı:

"Biz gerçekten dünya müziği yapıyoruz, Türk müziği enstrümanlarını dünyaya sevdiriyoruz, Türk müziği makamlarını ve melodilerini insanların kulaklarına aşina ediyoruz. Ortaya koyduğumuz temsil niyeti, bir Türk evladı, bir Türk müzisyeni, İstanbul'da ve Dolapdere'de doğmuş bir Türk genci olarak beni çok mutlu ediyor. Buradan bastığınız bir tane notanın dünyanın herhangi bir yerinde karşılık bulması hayata karşı bakış açımızı geliştiriyor."

Gökay Süngü, Gypsy Kings, Sheron ve Boy George'un yanı sıra Afrika ülkeleri, Hindistan ve ABD'den müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştıklarının altını çizdi.

"Chandelier uyarlaması iTunes'ta en popüler 3. şarkı oldu"

Linet ile 2017'de Avustralyalı sanatçı Sia'nın "Chandelier" adlı parçasını uyarladıklarını kaydeden Süngü, şarkının iTunes'un küresel listesine en popüler 3. şarkı olarak girdiğini belirtti.

Süngü, şarkının çekilecek klibin kısa film projesine dönüştüğüne işaret ederek, "İlk olarak klibi, annesinin Linet olduğu, bizim de abileri olduğumuz bir Suriyeli genci canlandıran dünya aerobik jimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı ile formüle ettik. Daha sonra dünyada şampiyonlukları olan Havva Şevval Ergel ile 18 dakikalık bir kısa film olarak sonuçlandı video klip fikri. Bu arada yönetmenliğini ben yaptım ve ilk yönetmenlik deneyimim oldu. Şimdi de filmi dünya film festivallerinde dolaştırma sürecindeyiz." dedi.

Dolapdere Big Gang'in, Meksika'nın popüler şarkılarından La Guapachosa'nın uyarlamasını piyasaya sürerek yeniden gün yüzüne çıkacağını söyleyen Süngü, "Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in, Türk ve Meksika halklarının kardeşliğini yansıtmak için gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında benden bir Meksika şarkısı uyarlama ricasında bulunması üzerine bu projeyi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Her ay bir şarkı uyarlanacak

Grubun yeni teklisinin ardından her ay bir yabancı şarkı uyarlamaya karar verdiklerini ve şarkıları sosyal medya anketleriyle Dolapdere Big Gang hayranlarının belirleyeceğini kaydeden Süngü, gelecek ay uyarlanacak şarkının Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül tarafından seslendirileceğini söyledi.

Türk ve Doğu enstrümanlarını dünyaya tanıtmayı ilke edinen Dolapdere Big Gang, 2006'dan bu yana dünyada en çok tanınmış pop ve rock şarkılarını Türk enstrümanlarıyla yeniden icra ediyor. Gökay Süngü'nün kurduğu ve piyano ile klavye çaldığı grubu vokalde Gülçin Ergül, viyolensel ile kemanda Murat Süngü, kanunda Samet Çelikel, klarnette İsmet Örsçüler, bas gitarda Emir Çelikel, perküsyonda Mert Elmas ile Mehmet Akatay ve davulda Cengiz Tural temsil ediyor.