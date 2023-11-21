Dolandırıcılıktan yargılanan Ebru Şallı'nın eşi hakkında yakalama kararı

İSTANBUL - Kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un davasının görülmesine başlandı. İlk duruşmaya katılmayan sanık Akkuş hakkında mahkeme yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında kripto para ticareti vaadiyle 2 kişiyi 500 bin dolar dolandırdıkları iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanıklar Abdullah Alkreish, Feyza Betük Köksal ve Ercan Ekşin hazır bulundu. Sanık Uğur Akkuş ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunması sorulan Abdullah Alkreish, "Uğur Akkuş ile biri aracılığıyla tanıştım. İş yapmaya başladık. Sonrasında Uğur Akkuş'un yanında çalışan Eyüp isimli kişiyle iletişimimiz devam etti. Güven sağlamak amacıyla 5 bin dolarlık çalışma yaptık. Bana kripto para platform linki gönderdiler. Kontrol ettirdim doğru çıktı. Güven sağladıktan sonra Uğur Akkuş ile ofiste buluştuk. Ben kripto para almak için 497 bin 500 dolar verdim. Uğur yanındaki çalışana, 'al bu parayı bankaya götür' dedi. Sonra da bize, 'bankaya talimat vermem lazım' diyerek çıktı, saatlerce gelmedi. O esnada ben, Eyüp ve diğerleri temasa geçtim. Bazen telefonları kapatıyor, bazen açıyordu. Sonra 497 bin 500 dolarlık bir makbuz gönderdi ama daha sonra bu makbuz da sahte çıktı hesaba para da gelmedi" dedi. Uğur Akkuş'un daha sonra kendisine, "Sistemde arıza oldu. Sıkıntı yok. Yarın mutlaka hesabınıza düşecek. Yarın 10 gibi gelin bir zararınız varsa ödemeye hazırım" dediğini de belirten Abdullah Alkreish, "Bizi oyaladı. Sonra kendisini iş yerime çağırdım ancak gelmedi. Daha sonra da Fransa'ya kaçtığını öğrendim" dedi. Alkreish dolandırıcılık suçuyla alakasının olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

Sanık Feyza Betil Köksal ise yaptığı savunmada Ebru Şallı Akkuş ile aynı binada çalıştığını söyleyerek, "Olay günü Uğur Akkuş beni aradı. Muhasebecisinin gelmediğini söyleyerek onun yerine bankaya gitmemi istedi. Ben de parayı bankaya yatırdım. Olayla hiçbir ilgim yok" dedi. Diğer sanık Ercan Ekşin de güvenlik görevlisi olduğunu ve olaylarla alakası olmadığını söyledi. Uğur Akkuş'un avukatı ise müvekkiline ulaşamadığını söyleyerek, "Maddi zarar giderildi. Bir sonraki celse hazır edeceğiz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan sanık Uğur Akkuş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.