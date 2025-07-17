Dolandırıcılıktan Elde Ettiği Parayı Yurt Dışına Göndermeye Çalışırken Yakalandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde dolandırıcılıktan elde ettiği parayı yurt dışına göndermeye çalışan şüpheli tutuklandı.

Eflani ilçesinde dolandırıcılık olayına karışan bir kişinin Kastamonu'ya geldiği bilgisinin alınması üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüpheli İ.S. dolandırıcılıktan elde edilen paraları yurt dışına göndermek isterken yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 160 bin 320 lira ile bir miktar altın ele geçirildi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen İ.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.