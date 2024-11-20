Dolandırıcılıktan 4 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Afyonkarahisar'da, dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan T.D. Jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.D. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.