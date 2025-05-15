Dolandırıcılıktan 11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Yakalandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.