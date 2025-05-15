Dolandırıcılıktan 11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Yakalandı

Dolandırıcılıktan 11 Yıl 8 Ay Cezası Olan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in bonservisini Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek ödeyecek

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.