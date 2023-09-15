İstanbul'da farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürün sipariş ettikleri tespit edildi.

Dolandırıcılıkta son nokta: Farklı ülkelerdeki müşterilerin kredi kartı bilgilerini kopyaladılar

Kopyaladıkları kredi kartıyla yüzbinlerce liralık alışveriş yaptılar

İstanbul'da farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı yakalandı

İSTANBUL - Farklı ülkelerin banka müşterilerinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yeni kredi kartına dönüştüren 2 dolandırıcı İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin telefonlarında birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürün sipariş ettikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, bir ihbar üzerine kredi kartı dolandırıcılığı yaptıklarını belirlediği bir şebekeyi takibe aldı. Yabancı bankaların müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini henüz bilinmeyen bir yolla temin eden 2 şüpheli, söz konusu bilgileri kendi ürettikleri kartların manyetik şeridine bilgisayar teknolojisiyle yükledikleri anlaşıldı. Düzenledikleri sahte kimliklerle bir alışveriş sitesi üzerinden piyasa değeri yüksek ürünleri aldıkları ve harcamalar yaptıkları tespit edildi.

Telefonlarından birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgileri çıktı

Dolandırıcılara yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen zanlıların telefonlarında yapılan incelemelerde, birçok yabancı kişiye ait kredi kartı bilgilerinin olduğu ve yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri ortaya çıktı. Yakalanıp sorguya çekilen 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilirken, diğer şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.