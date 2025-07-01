Dolandırıcılık Yapan Çift Gözaltına Alındı

Dolandırıcılık Yapan Çift Gözaltına Alındı
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İnternet üzerinden dolandırıcılık yaparak vatandaşları kandıran Buse ve Turan Yılmaz çifti, haklarında kesinleşen hapis cezalarının ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İNTERTET üzerindeki satış sitelerini kullanarak dolandırıcılık yapan çift, haklarında kesinleşen hapis cezalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelilerden Buse Yılmaz (31) hakkında 33 yıl eşi Turan Yılmaz'ın (46) ise 71 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle aranan çifti yakalamak için çalışma başlattı. Sancaktepe'de oldukları belirlenen şüphelilerin kaldığı ev belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Buse Yılmaz ile Turan Yılmaz polis ekipleri tarafından yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan zanlılardan Buse Yılmaz'ın daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu ayrıca UYAP üzerinden dolandırıcılık suçlarından 53 aranması olduğu belirlendi. Buse Yılmaz'ın 33 yıl hapis cezası nedeniyle de arandığı belirlendi. Turan Yılmaz'ın ise daha önceden 46 suç kaydı bulunduğu, UYAP üzerinde dolandırıcılık suçundan 79 aranması olduğu belirlendi. Turan Yılmaz hakkında toplam 71 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin internet üzerindeki satış sitelerini kullanarak satılık eşya ilanı verdikleri ardından vatandaşlardan parayı alıp ürünleri göndermedikleri ya da başka ürünler gönderdikleri iddia edildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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