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Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli Bacada Yakalandı

Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Suçlarından Aranan Şüpheli Bacada Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polis ekiplerinin durdurmak istediği M.A. adlı şüpheli, girdiği binanın bacasında yakalandı. Çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan M.A., gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisleri görüp kaçan M.A., girdiği binanın bacasında yatarken yakalandı. Çok sayıda dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan M.A'nın 10 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şüphe üzerine Ordu Caddesi üzerinde bir kişiyi durdurmak istedi. Polis aracını görünce kaçan şüpheli, 9104. Sokak'ta bir binaya girdi. Bunun üzerine takviye ekipler çağrıldı ve binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, binanın en üst katındaki havalandırma pervazını sökerek yan binaya geçtiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi bacanın üzerinde yatar vaziyette buldu. Gözaltına alınan şüphelinin birden fazla dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından kaydı olduğu ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A. olduğu ortaya çıktı. M.A., Basın Sitesi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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