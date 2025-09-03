Haberler

Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, yaşlı çiftin ziynet eşyalarını ve parasını alarak dolandırdı. Olay sonrası düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde telefonla aradığı kişiyi kendisini polis olarak tanıtarak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi C.B'yi (72) telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak evdeki ziynet eşyalarını ve parayı Nazilli Sümer Park'a getirmesini istedi.

Dolandırıcıya inanan C.B. ve eşi Z.B. (72), ziynet eşyaları ve parayı parktaki kişiye teslim etti.

Şüphelinin parktan ayrılması üzerine dolandırıldığını anlayan çift, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 60 saatlik kaydı inceleyerek şüphelinin İ.Ü. (22) olduğunu belirledi.

Ekiplerce ziynet eşyaları ve parayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ziynet eşyaları ve paralar, polis tarafından çifte teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle boy farkına meydan okudu: 'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü

'Jigantizm' hastalığı genç modeli mutluluğa götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.