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Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Isparta'da internetten dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının, internet ilanı aracılığıyla alışveriş yaptıktan sonra satıcının hesabını gönderdiği parayı iptal ederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentte iki kez bu yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

Dolandırıcılık şüphelisi kadın tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, alışveriş, Isparta, Güncel, Haberler

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