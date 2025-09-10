Haberler

Dolandırıcılık Suçundan Tutuklanan Kardeşin Ağabeyi Adliyede Taşkınlık Çıkardı

Erzurum'da dolandırıcılık suçuyla tutuklanan E.Z'nin ağabeyi H.Z, adliyede zorluk çıkararak devleti ve yargı organlarını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Erzurum'da, kardeşinin dolandırıcılık suçundan tutuklanmasının ardından adliyede zorluk çıkararak devleti ve yargı organlarını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan ağabey tutuklandı.

Bir kadını "sazan sarmalı" yöntemiyle 1 milyon 200 bin lira dolandırdığı iddiasıyla E.Z'nin (26) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasının ardından ağabeyi H.Z. (28) adliyede taşkınlık çıkardı.

Ardından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan işlem başlatılan H.Z. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
