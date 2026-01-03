Haberler

Nevşehir'de 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K. jandarma tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR'de, 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü F.K., yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bulunduğu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.K., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
