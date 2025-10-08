Haberler

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan E.A. isimli firari hükümlü, devriye gezen emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında toplamda 1 milyon 312 bin 500 TL para cezası bulunduğu belirtildi.

ADANA'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü E.A. (38) yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin çevresinde devriye görevi sırasında şüpheli bir kişiyi fark etti. Yapılan kimlik sorgusunda, E.A. isimli kişinin dolandırıcılık suçlarından 3 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 312 bin 500 TL para cezası olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

