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Dolandırıcılık Suçundan 61 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 61 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da, dolandırıcılık suçları nedeniyle hakkında kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunan Okan A, Pendik'te yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, yasa dışı bahis siteleri için kaydettiği 400 bin telefon numarası bulundu.

İstanbul'da, dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, birçok ilden dolandırıcılıktan aranması bulunan ve 2020 yılından itibaren firari olan 23 yaşındaki şüpheli Okan A'nın Pendik'te olduğunu belirledi.

Ekiplerin operasyonla yakalayıp, gözaltına aldığı şüphelinin bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık konularından toplam 118 aranması olduğu tespit edildi.

Şüpheli Okan A'nın yine "bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplamda 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Zanlının bilgisayarında yapılan incelemede ise yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere arşivlendiği değerlendirilen 400 bin telefon numarası kaydı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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