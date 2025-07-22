Dolandırıcılık Suçundan 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Bursa'da, dolandırıcılık suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. yakalandı. Ekipler, C.T.'yi sürekli adres değiştirerek saklandığı evde tespit edip gözaltına aldı.

BURSA'da, 'dolandırıcılık' suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (33), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmada, 36 ayrı olaya karıştığı belirlenen ve 'dolandırıcılık' suçundan 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan C.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren C.T.'nin, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde bir evde kaldığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmasıyla şüphelinin kaldığı adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakalayıp gözaltına aldı. C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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