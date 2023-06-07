Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dolandırıcılık suçlamasıyla aranan şüpheli Marmaris'te yakalandı

Dolandırıcılık suçlamasıyla aranan şüpheli Marmaris'te yakalandı

Güncel Haberler

Hakkında dolandırıcılık suçlaması ile 8 ayrı dosyadan 35 yıl 60 ay karara bağlanmış hapis cezası bulunan şüpheli Marmaris JASAT timlerinin operasyonu ile yakalandı.

Hakkında dolandırıcılık suçlaması ile 8 ayrı dosyadan 35 yıl 60 ay karara bağlanmış hapis cezası bulunan şüpheli Marmaris JASAT timlerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında 'Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçu olmak üzere 8 ayrı dosyadan 35 yıl, 60 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.B.T. isimli şahıs Marmaris İlçesinde Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

S.B.T. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Jandarma Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title