Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 41 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde dolandırıcılık şebekesine yapılan operasyon sonucu 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 41 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda; 84 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 41'i tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi."