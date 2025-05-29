Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 11 Gözaltı

İZMİR merkezli 6 ilde, 'devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' diyerek vatandaşları 'masraf' ve 'sigorta' adı altında para alarak dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin vatandaşları arayarak 'Devre mülkünüzü yüksek fiyatlara satacağız' vaadiyle ofislerine davet edip, mağdurlardan 'masraf' ve 'sigorta' adı altında paralar alıp dolandırdığı belirlendi. İzmir merkezli İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta geçen 26 Mayıs'ta suç şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları tutuklandı, diğer 9'u ise serbest bırakıldı.

Öte yandan geçen yıl ile bu yılın başında da gerçekleştirilen operasyonlarda yine aynı suçtan suç şebekesinin lideri B.E.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: / İZMİR, DHA)