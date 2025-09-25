Dolandırıcılık Şebekesi Çözüldü: 5 Tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları telefonla 3 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.