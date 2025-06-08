Dolandırıcılık Şebekesi Bağcılar'da Çökertildi

Dolandırıcılık Şebekesi Bağcılar'da Çökertildi
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Bağcılar'da kendisini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şüpheli tutuklandı. 68 yaşındaki R.Ş.'nin altınlarını alarak dolandıran C.Ö. (16) ve M.A. (18), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bağcılar'da kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, 1 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede ikamet eden R.Ş. (68), telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bazı kişilerce dolandırılıp, altınlarının alındığı gerekçesiyle 13 Mayıs'ta polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada R.Ş'nin kendisini telefonla arayan kişilerin yönlendirmesiyle evine gelen bir şüpheliye 6 bilezik, 57 Ata lirası, 1 altın zincir, 57 çeyrek altın, 5 yarım altını elden teslim ettiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, "eldenci" olarak tabir edilen, ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin C.Ö. (16), cep telefonuyla yönlendirme yapan şüphelinin de M.A. (18) olduğunu tespit etti.

Esenyurt'ta 3 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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