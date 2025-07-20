Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Daha Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Daha Tutuklandı
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Denizli merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, internet üzerinden sahte eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik 9 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında şimdiye kadar tutuklu sayısı 26'ya ulaştı.

Denizli merkezli 6 ilde, 4 Temmuz'da gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışmayı sürdürdü.

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

Devam eden operasyon kapsamında 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u cezaevine gönderildi, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 26'ya ulaştı.

Operasyon

İnternet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Denizli, İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 17'si tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Zanlıların site üzerinden dolandırdıkları vatandaşları arayıp, kendilerini avukat olarak tanıttıkları, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup para aldıkları belirlenmişti. Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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