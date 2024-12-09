Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini resmi kişiler gibi tanıtarak 5 milyon lira dolandıran 8 zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.