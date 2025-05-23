Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 64 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığına göre, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli düzenlenen operasyonda 64 dolandırıcı şüpheli yakalandı. 35'i tutuklandı, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 il merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 64 şüphelinin yakalandığını, 35'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hareketlilik tespit edilen 64 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu. Şüphelilerden; 35'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin haklarında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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