Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 15 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.A, H.Ç, M.Y, M.Ş, M.K. ve F.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorum Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce dün, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalanmıştı.

