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Dolandırıcılık Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır merkezli Ankara ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 'oltalama' yöntemiyle 69 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR merkezli Ankara ve Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 'oltalama' yöntemiyle 69 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, 'oltalama' yöntemiyle 30 farklı ildeki 62 kişiyi 1 milyon 200 bin lira dolandıran 6 şüpheli tespit edildi. Diyarbakır, Ankara ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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